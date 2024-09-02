Путин: на Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому

Официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому, заявил президент России Владимир Путин. Он высказался об этом в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», — рассказал он.

Кроме того, по словам российского президента, неонацистские группировки организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, после чего стали определять всю политику Киева.

Ранее Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийскую политику коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Глава России отметил, что США добивались полного контроля над Украиной на протяжении десятилетий: финансировали антироссийские организации, а также насаждали идею о том, что РФ — это вечный враг Украины и основная угроза ее существования.