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05:04, 2 сентября 2024Россия

Путин назвал ненависть ко всему русскому официальной идеологией на Украине

Путин: на Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому, заявил президент России Владимир Путин. Он высказался об этом в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», — рассказал он.

Кроме того, по словам российского президента, неонацистские группировки организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, после чего стали определять всю политику Киева.

Ранее Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийскую политику коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Глава России отметил, что США добивались полного контроля над Украиной на протяжении десятилетий: финансировали антироссийские организации, а также насаждали идею о том, что РФ — это вечный враг Украины и основная угроза ее существования.

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      Маргарита Пименова
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