Пытавшегося изнасиловать девушку-инвалида мигранта отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО пытавшегося изнасиловать девушку-инвалида курьера-мигранта

В Москве Тушинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста мигранту из Таджикистана Шохрузу Буриеву, обвинемому в попытке изнасилования 27-летней девушки-инвалида. Об этом в понедельник, 2 сентября, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции столицы.

Согласно постановлению суда, 27-летнего Буриева отправили на время расследования уголовного дела в СИЗО. Там он пробудет как минимум до 31 октября 2024 года. В дальнейшем меру пресечения могут продлить.

2 сентября 22-летний курьер-мигрант попытался изнасиловать девушку с инвалидностью при передаче заказа.