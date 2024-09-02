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11:29, 2 сентября 2024Путешествия

Родственникам погибших при крушении Ми-8 на Камчатке заплатят более 3 миллионов рублей

Родственникам погибших при крушении Ми-8 заплатят около 3,3 миллиона рублей

Фото: Reuters

Родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке туристов заплатят более 3 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что из общей суммы около 3,3 миллиона рублей 2 миллиона составят страховые выплаты, 1 миллион — помощь перевозчика, и 300 тысяч рублей — материальная помощь правительства Камчатского края. По данным источника, затраты на перевозку тел к местам захоронения берет на себя «Витязь-Аэро».

В ведомстве также отметили, что, помимо единовременных денежных выплат, семьи погибших получат возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно. Эти решения были приняты на совещании под председательством замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина, которое состоялось в понедельник, 2 сентября.

Ранее стало известно, что на месте крушения вертолета Ми-8 нашли всех жертв авиакатастрофы. Вторник, 3 сентября, был объявлен днем траура.

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      Алина Черненко
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