Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана»

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана» — данному обещанию. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что «честное слово», данное другому человеку, является для пакистанцев большой ценностью и воспринимается как нечто священное.

«Например, если два человека заключают сделку на основе устного соглашения, то оба будут считать себя обязанными выполнить свои обязательства, даже если формально договор не был подписан», — объяснил автор. Аналогичные правила действуют и в деловой сфере.

Ранее этот же путешественник раскрыл необычный способ учителей в Пакистане наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов.