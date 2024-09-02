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07:43, 2 сентября 2024Путешествия

Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана»

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана» — данному обещанию. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что «честное слово», данное другому человеку, является для пакистанцев большой ценностью и воспринимается как нечто священное.

«Например, если два человека заключают сделку на основе устного соглашения, то оба будут считать себя обязанными выполнить свои обязательства, даже если формально договор не был подписан», — объяснил автор. Аналогичные правила действуют и в деловой сфере.

Ранее этот же путешественник раскрыл необычный способ учителей в Пакистане наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов.

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      Марк Успенский
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