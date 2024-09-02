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16:14, 2 сентября 2024Экономика

Россиянин поставил на электросамокат сломанную дверь и устроил заезд

Петербуржец поставил на электросамокат дверь, устроил заезд и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина поставил на электросамокат сломанную дверь и устроил заезд. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Питер Live».

На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как петербуржец едет на электросамокате, на который поставил дверь без нескольких вставок. В нижние отверстия он просунул руки, чтобы держаться за руль, а глядя сквозь верхние, следил за дорогой. Автор видео окрестил самокатчика прозвищем «человек за дверью».

В августе на видео была снята поездка нескольких жителей Красноярска в ванне и на диване, прицепленных к электросамокату.

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      Полина Кислицына
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