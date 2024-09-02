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20:14, 2 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

В Москве задержали женщину за угон машины с оставленным в замке зажигания ключом

Фото: freepik / Freepik

В Москве полиция задержала женщину за угон машины с оставленным в замке зажигания ключом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском ГУ МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свой поступок женщина объяснила желанием доехать на чужой машине к месту проживания.

По версии следствия, работающий в фирме доставки водитель привез заказ и вышел из машины для передачи товаров заказчику. Мужчина решил не закрывать автомобиль и оставил ключи в замке зажигания. Это заметила злоумышленница. Она решила воспользоваться ситуацией, села за руль и скрылась.

Момент угона попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На них видно, как ночью водитель выходит из машины, а после в нее садится женщина. На следующих кадрах женщина при солнечном свете уже выходит из автомобиля.

Ранее отдыхавший в Крыму турист угнал микроавтобус Ford Transit и попал в аварию.

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