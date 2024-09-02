Сексолог рассказал о внезапно ставшей популярной практике мастурбации

С 2023 года набирает популярность вид мастурбации под названием «гуннинг» (gooning), рассказал сексолог Слай Мерритт. В беседе с Men's Health он раскрыл особенности этой внезапно ставшей популярной сексуальной практики.

Меррит объяснил, что гуннинг — это длительные сеанс мастурбации с акцентом на получении интенсивного удовольствия. По словам сексолога, его клиенты сравнивают ощущение во время практики со своеобразной медитацией: человек сосредоточен только на сексуальных ощущениях и отключается от всех других переживаний и мыслей. «Люди просто хотят выстроить более глубокие, исследовательские отношения со своим телом и сделать мастурбацию осознанной практикой», — говорит эксперт.

Меррит добавил, что гуннинг не является абсолютно новым понятием. Еще 20 лет назад термин использовался в интернете для обозначения высшей степени зависимости от мастурбации. В последние пару лет смысл слова немного изменился и практика стала набирать популярность среди тех, кто ищет сексуальной разрядки.

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