Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:06, 2 сентября 2024Забота о себе

Сексолог рассказал о внезапно ставшей популярной практике мастурбации

Фото: Joana Abreu / Unsplash

С 2023 года набирает популярность вид мастурбации под названием «гуннинг» (gooning), рассказал сексолог Слай Мерритт. В беседе с Men's Health он раскрыл особенности этой внезапно ставшей популярной сексуальной практики.

Меррит объяснил, что гуннинг — это длительные сеанс мастурбации с акцентом на получении интенсивного удовольствия. По словам сексолога, его клиенты сравнивают ощущение во время практики со своеобразной медитацией: человек сосредоточен только на сексуальных ощущениях и отключается от всех других переживаний и мыслей. «Люди просто хотят выстроить более глубокие, исследовательские отношения со своим телом и сделать мастурбацию осознанной практикой», — говорит эксперт.

Меррит добавил, что гуннинг не является абсолютно новым понятием. Еще 20 лет назад термин использовался в интернете для обозначения высшей степени зависимости от мастурбации. В последние пару лет смысл слова немного изменился и практика стала набирать популярность среди тех, кто ищет сексуальной разрядки.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее уролог Майкл Ингбер объяснил, почему некоторые мужчины ощущают после оргазма прилив сил. По его словам, такая реакция связана с гормональными процессами, происходящими во время секса.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Этническая банда довела участника СВО до суицида. Полиция игнорировала просьбы ветерана защитить его от вымогателей

      Путин назвал цель Запада на Украине

      Россиянка рассказала о планах ВСУ похитить жителей Курской области

      Бывший агент ЦРУ рассказал об особенностях вербовки шпионов в России

      Сексолог рассказал о внезапно ставшей популярной практике мастурбации

      Путин назвал ненависть ко всему русскому официальной идеологией на Украине

      Путин назвал передачу Крыма Украине подарком Хрущева

      «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии

      В Германии рассказали о катастрофе в стране

      Путин заявил об определяющих политику Украины неонацистах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше