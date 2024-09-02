США захотели добиться конфискации самолета президента Венесуэлы

Минюст США: Вашингтон намерен добиться конфискации арестованного самолета Мадуро

Вашингтон намерен добиться конфискации арестованного самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за нарушения американского закона о санкциях. Об этом сообщает Министерство юстиции США в заявлении на официальном сайте ведомства.

Сегодня Министерство юстиции арестовало самолет, который, по нашему утверждению, был незаконно куплен за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезен из США для использования Мадуро и его приспешниками (...) Самолет был арестован в Доминиканской Республике и передан в южный округ Флориды по запросу Вашингтона на основании нарушений экспортного контроля США и законов о санкциях», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Также ведомство привело слова прокурора южного округа Флориды Маркензи Лапоинта, который подчеркнул, что американские правоохранительные структуры «продолжат работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают закон США».

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Также один из анонимных источников из администрации президента США Джо Байдена подчеркнул, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».