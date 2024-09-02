Стало известно об имевшихся с 2015 года претензиях Франции к Telegram

Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг: Париж имел вопросы к Telegram с 2015 года

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг заявил, что Париж имел вопросы к Telegram еще с 2015 года. Об этом он сообщил каналу RT.

По словам Розенберга, вопросы к мессенджеру у французских властей тогда возникли на фоне расследования теракта в Париже, унесшего жизни более ста человек.

«Судя по публикациям, взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом, наркоторговлей, распространением детской порнографии и другими преступлениями так и не было налажено — и они прибегли к задержанию того, кто отвечает за подобные решения», — прокомментировал он задержание основателя Telegram Павла Дурова.

Дурова обвиняют во Франции в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, среди которых соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций и распространение детского порно. 28 августа его взяли под судебный надзор. У бизнесмена изъяли все паспорта, также его обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю.

Антон Розенберг в 2017 году публично обвинил Дурова в несправедливом увольнении. Он заявил, что в прошлом являлся заместителем технического директора «ВКонтакте» и директором особых направлений в якобы подконтрольной Дурову компании «Телеграф», где занимался борьбой со спамом в Telegram. Как утверждал Розенберг, конфликт между ними разгорелся из-за того, что брат Дурова Николай тайно оказывал знаки внимания его будущей жене.

Основатель Telegram в ответ заверил, что Розенберг не имел отношения к команде мессенджера. Дуров также намекнул на наличие у оппонента психического заболевания.