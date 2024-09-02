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14:27, 2 сентября 2024Ценности

Стилистка перечислила россиянкам стильные образы на раннюю осень

Стилистка Сафарова посоветовала сочетать вязаные и шелковые вещи ранней осенью

Фото: Plume Creative / Getty Images

Стилистка Селена Сафарова перечислила россиянкам стильные образы на раннюю осень. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка посоветовала не спешить убирать летние сарафаны или платья в цветок. По ее словам, данные изделия можно сочетать с грубыми осенними сапогами и верхними кожаными предметами гардероба.

«Хорошо сочетаются вязаные и шелковые вещи. Например, стильно будет смотреться летнее платье из шелка нежного желтого цвета с желто-зеленым джемпером. А объединят такой комплект сапоги из кожи винного цвета — лидера осенних тонов», — уточнила она.

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Помимо этого, эксперт напомнила про актуальность многослойных образов. «Например, можно надеть кроп-топ, зип-худи и косуху, джинсы, на бедра повязать объемную клетчатую рубашку и дополнить образ казаками. Смотреться будет стильно, а если станет жарко, достаточно снять с себя любой слой», — рассказала Сафарова.

В августе стилист Рогов призвал россиянок носить один модный аксессуар из детства. По его словам, в моду нужно вернуть значки.

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      Екатерина Ештокина
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