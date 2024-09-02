Су-34 ударил авиабомбой по бойцам ВСУ в Курской области

Истребитель Су-34 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

«Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в оборонном ведомстве.

Получив подтверждение о поражении пункта временной дислокации подразделения и техники противника, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили технику ВСУ в Суджанском районе Курской области. Обстановка, по словам Алаудинова, «рабочая» и «контролируемая», она позволяет российским бойцам эффективно сражаться с ВСУ и «сделать весь максимум для того, чтобы противник ощущал себя неуютно».