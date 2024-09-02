Суд заключил под стражу передававшего данные о российских ПВО Украине

Суд арестовал жителя Керчи за передачу данных о ПВО Крыма Украине

Начало событий в новости Задержанный за передачу Украине данных о российской ПВО признал вину

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу 23-летнего жителя Керчи, который передавал данные о местах дислокации российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по республике.

Сбор и передачу данных арестованный осуществлял по заданию украинского куратора.

По данным ФСБ, молодой человек сам установил контакт с представителями спецслужб Украины. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.

Ранее он полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.