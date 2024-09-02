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16:38, 2 сентября 2024Силовые структуры

Задержанный за передачу Украине данных о российской ПВО признал вину

ФСБ: житель Керчи признал вину в передаче Украине данных о российской ПВО

Задержанный ФСБ 23-летний житель Керчи, который, как утверждается, передавал Украине данные о противовоздушной обороне (ПВО) Крыма, признал свою вину. Кадры его допроса попали на видео, которым делится ТАСС.

На первые секунды видео попало задержание молодого человека. На кадрах мужчина с длинными светлыми волосами идет к машине силовиков. Далее следует видео допроса. На нем уже коротко побритый задержанный рассказывает, что в сентябре 2023 года самостоятельно связался с координатором одного из подпольных украинских движений и заявил о своем желании присоединиться к ним.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

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