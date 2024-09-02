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14:35, 2 сентября 2024Экономика

Токаев нашел способ собирать больше налогов

Токаев: банки должны платить налоги пропорционально дивидендам акционеров

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что банки страны должны платить налоги «пропорционально дивидендам своих акционеров». Главу государства цитирует Bloomberg.

По словам Токаева, для того чтобы стимулировать в Казахстане экономическую активность, нужно разработать банковский закон. Президент убежден, что и прежнее, и нынешнее правительство допустили крупный просчет, выразившийся в неисполнении доходной части бюджета. В связи с этим Токаев призвал не допустить того, чтобы эта ситуация приобрела системный характер и затормозила развитие государства.

Кроме того, тем бизнесменам, которые незаконно завладели активами, но инвестируют в экономику, Токаев пообещал амнистию.

В феврале стало известно, что Россия утратила статус главного торгового партнера Казахстана. Эту позицию занял Китай.

Кроме того, Казахстан и Китай запустили Транскаспийский маршрут, который дает возможность доставлять грузы из КНР в Западную Европу, минуя Россию.

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