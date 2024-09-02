Турист выпал с шестого этажа на глазах у толпы отдыхающих и не выжил

Murcia Today: британец выпал с шестого этажа автостоянки на Майорке не выжил

На Майорке, Испания, британский турист выпал с шестого этажа на глазах у толпы отдыхающих и не выжил. Об этом сообщает Murcia Today.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 сентября. 64-летний британец упал со здания общественной автостоянки возле популярного отеля Saratoga, на территории которого находились в тот момент другие туристы.

На место происшествия почти сразу прибыли спасатели, однако помочь иностранцу не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пьяный британский турист упал с высоты в отеле популярного курорта Европы и не выжил. Несчастный случай произошел на глазах испуганной девушки 28-летнего путешественника.

