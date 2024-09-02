В Кремле раскрыли планы Путина на предстоящие выборы в Москве

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в Москве электронным способом. Планы главы государства на предстоящие выборы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Электронный способ голосования удобен, не исключено, что Путин воспользуется им на этих выборах», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что этим же способом Путин уже голосовал в предыдущие разы.
На выборах президента России в 2024 году Владимир Путин отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево. Позднее Песков назвал этот способ удобным, отвечая на вопрос журналистов, почему глава государства проголосовал именно так.