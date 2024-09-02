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16:05, 2 сентября 2024Россия

В Кремле раскрыли планы Путина на предстоящие выборы в Москве

Песков: Путин может проголосовать на выборах в Москве электронным способом
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в Москве электронным способом. Планы главы государства на предстоящие выборы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Электронный способ голосования удобен, не исключено, что Путин воспользуется им на этих выборах», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что этим же способом Путин уже голосовал в предыдущие разы.

На выборах президента России в 2024 году Владимир Путин отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево. Позднее Песков назвал этот способ удобным, отвечая на вопрос журналистов, почему глава государства проголосовал именно так.

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      Елена Торубарова
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