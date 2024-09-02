Ковальчук: Запад проводит опыты по созданию биооружия в психбольницах Украины

Страны Запада проводят в психиатрических больницах Украины и Грузии опыты по созданию биологического и химического оружия. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

«На Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», — сказал он.

По его словам, биологическое оружие является оружием неявного применения и мировой угрозой. Глава центра отметил, что сейчас можно модифицировать любой вирус, придав ему определенные свойства, или создать полностью новый вирус. Именно поэтому, подчеркнул Ковальчук, США после распада СССР вошли во все бывшие союзные республики и взяли под контроль их санэпидстанции и «все коллекции вирусов и бактерий».

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что американские лаборатории на Украине были созданы ради изучения и создания новых видов биооружия. Он подчеркнул, что программа по увеличению трат на биологическое оружие была начата правительством США в 2001 году.