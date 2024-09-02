В МИД рассказали об отказе Киева обсуждать безопасность АЭС

Лавров: на переговорах Киев отказался от решения обеспечить безопасность АЭС

На переговорах о безопасности судоходства в Черном море Киев предлагал включить в документ пункт об обеспечении безопасности атомных электростанций (АЭС), но позже украинские власти отказались от этого решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона в последний момент предложила включить в соглашение пункт о необходимости соблюдать безопасность АЭС. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что поддержать инициативу Киева Москву убеждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали "давайте". (...) Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, это их не устраивает », — сказал Лавров. Он предположил, что у Киева уже тогда могли быть планы «бомбить АЭС».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не хочет прекращения конфликта. По его словам, действующие власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, так как они опасаются проиграть выборы после отмены военного положения.