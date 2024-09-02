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11:07, 2 сентября 2024Мир

В МИД заявили о размещении Данией запрещенных ракет

Лавров заявил о размещении Данией запрещенных ракет средней дальности

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Дания разместила на своей территории запрещенные ракеты малой и средней дальности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.

Лавров выступил с заявлением на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО в честь начала учебного года. Министр подчеркнул, что запрещенные ранее по Договору о ракетах средней и малой дальности между Россией и США вооружения начали появляться в Дании и на Филиппинах.

«Так же, как в Европе, в Дании, они уже появились. Но, вот, и на Филиппинах», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен разрешила Украине использовать истребители F-16 при нападении на Курскую область. При этом премьер-министр выразила сожаление, что поставки истребителей заняли слишком много времени.

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      Виктория Кондратьева
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