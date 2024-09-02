В НАТО назвали последствия сбития ракет России

Europa Press: в НАТО заявили о желании избежать сбития ракет России

НАТО должно избегать сбития ракет России, однако имеет право на защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщает испанское агентство Europa Press со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Однако НАТО не является стороной боевых действий и не станет ею (...) Именно поэтому союзникам необходимо продолжать тесные консультации в рамках альянса», — отметили в пресс-службе.

Авторы материала также подчеркнули, что страны военного блока стремятся делать акцент на увеличении военной помощи Украине без допущения эскалации и участия альянса в конфликте.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна и другие государства, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над украинской территорией могут втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией.