В России высказались о возможности запрета вейпов

Депутат Куринный: полный запрет вейпов не даст ничего хорошего

Запрет продажи вейпов в России на данный момент не так актуален, как необходимость соблюдения уже действующих ограничений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он объяснил, что из-за введенного моратория на проверки бизнеса, контролировать соблюдение актуальных мер не удается.

«Регулярно появляются новые предложения по ограничению продажи электронных сигарет, даже по введению полного запрета. Но нужно, чтобы сначала начали действовать старые ограничения, а этого не происходит из-за моратория на проверки», — сказал политик.

Он объяснил, что из-за моратория проверки точек продаж никотинсодержащей продукции стали крайне несистематическими, а запрещенные уже ароматические курительные смеси, смеси с высокой концентрацией опасных веществ, по-прежнему доступны к покупке.

«Остались открытые прилавки, которые по закону положено скрывать. Не говорю уже про курение в общественных местах. Если начнут работать те ограничения, которые приняты, это уже даст очень хороший эффект. А полный запрет сейчас не даст ничего хорошего — получится классическое невыполнение и игнорирование закона», — заключил Куринный.

Ранее президент России Владимир Путин, заявил, что вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом, а также проблемы с возможностью в будущем иметь детей.