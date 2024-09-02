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19:47, 2 сентября 2024Мир

В США заявили о тупиковом характере вылазки ВСУ в Курскую область

Foreign Affairs: вылазка ВСУ в Курскую область говорит об отсутствии стратегии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область говорит об отсутствии четкой стратегии у Киева, согласованной со странами Запада. Об этом сообщает газета Foreign Affairs со ссылкой на экспертов.

«Если до [вылазки ВСУ] это было неясно, то наступление резко высвечивает очевидное отсутствие согласованной между Украиной и ее западными партнерами стратегии (...) Такой поворот событий должен привести к пересмотру текущей стратегии в конфликте, если, конечно, таковая существует», — приводит издание мнение экспертов.

При этом авторы материала добавили, что США не имеют внятного понимания того, как можно урегулировать конфликт на Украине. В связи с этим они одобряют различные удары ВСУ, которые эксперты назвали «разрозненными».

Ранее Foreign Affairs сообщал, что Россия наступает в Донбассе из-за ошибок в координации ВСУ и проблем с ротацией кадров. Собеседники издания подчеркивают, что подобные «тактические просчеты» могут иметь стратегические последствия для всей ситуации на линии фронта.

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      Максим Габриелян
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