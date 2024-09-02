В Турции отреагировали на сообщение о подаче заявки в БРИКС

ТАСС: источник в Анкаре воздержался от комментариев по заявке Турции в БРИКС

Официальных заявлений о вступлении в БРИКС от Турции на данный момент пока не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.

Источник отреагировал на сообщение издания Bloomberg о вступлении Турции в БРИКС. Турецкий дипломат не стал подтверждать или опровергать информацию о подаче заявки на членство в объединении.

«Со стороны нашего ведомства никаких заявлений на этот счет не было», — подчеркнул собеседник агентства. Дипломат воздержался от более подробных комментариев.

Днем 2 сентября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники об официальной подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По словам источников, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из необходимости сотрудничества с развивающимися странами.