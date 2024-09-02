Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:28, 2 сентября 2024Ценности

Внешность Кейт Уинслет на фото раскритиковали в сети со словами «вколола ботокс»

Фото: Jeff Spice / Getty Images for BFI

Внешность британской актрисы Кейт Уинслет на фото раскритиковали в сети со словами «вколола ботокс». Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

48-летняя знаменитость посетила предпоказ фильма «Ли» в Британском институте кино в Лондоне. На мероприятие звезда надела белый брючный костюм и черный топ. В качестве обуви она выбрала черные лоферы и дополнила образ серебряным ожерельем в форме солнца.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Пользователи сети оценили внешний вид Уинслет в комментариях под материалом. «Этот костюм отвратительный, не идет ей, и она выглядит несчастной, уставшей и скучающей», «Ее лицо становится мужественным», «Неровные ботоксные глаза», «Она выглядит неуютно, раздраженно и неэлегантно», «Она вколола ботокс!» — возмутились они.

В августе Кейт Уинслет попросили прикрыть складки на животе во время съемки топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      В Windows 11 нашли секретный способ закрывать зависшие программы

      В Турции желание вступить в БРИКС объяснили разочарованием в Западе

      Маск обвинил Харрис во лжи

      Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

      Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

      Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

      Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

      Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

      Назван опасный срок хранения кабачка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше