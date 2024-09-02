Внешность Кейт Уинслет на фото раскритиковали в сети со словами «вколола ботокс»

Внешность британской актрисы Кейт Уинслет на фото раскритиковали в сети со словами «вколола ботокс». Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

48-летняя знаменитость посетила предпоказ фильма «Ли» в Британском институте кино в Лондоне. На мероприятие звезда надела белый брючный костюм и черный топ. В качестве обуви она выбрала черные лоферы и дополнила образ серебряным ожерельем в форме солнца.

Пользователи сети оценили внешний вид Уинслет в комментариях под материалом. «Этот костюм отвратительный, не идет ей, и она выглядит несчастной, уставшей и скучающей», «Ее лицо становится мужественным», «Неровные ботоксные глаза», «Она выглядит неуютно, раздраженно и неэлегантно», «Она вколола ботокс!» — возмутились они.

В августе Кейт Уинслет попросили прикрыть складки на животе во время съемки топлес.