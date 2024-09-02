«Азов» превратил ТЦ в Харькове в военную базу, ВС России нанесли по ним удар

Российские войска нанесли удар по военной базе третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной выходцами из отряда территориальный обороны «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Пункт временной дислокации боевиков находился в торговом центре (ТЦ) «Таргет» в Харькове.

За несколько недель до атаки местная предпринимательница Юлия Протас заявила, что азовцы организовали рейдерский захват торгового центра, видео ее обращения к военным публикует в Telegram издание «Страна.ua».

Произошел рейдерский захват торгового центра

Как следует из данных портала youcontrol.ua, Протас занимается предпринимательством в сфере аренды и управления недвижимостью в Харькове.

В опубликованном в социальных сетях видео женщина просит командование «Азова» прокомментировать «очень-очень нехорошую» ситуацию с участием военнослужащих бригады. По ее словам, бойцы третьей ОШБр без опознавательных знаков захватили помещения «Таргета», объявили торговый центр военным объектом и не допускают на его территорию собственников и арендаторов.

Военные, которые принадлежат к военной части А4638, которые называют себя третьей штурмовой [бригадой], захватили наш гражданский объект. Они называют себя охраной этого объекта, они назвали его военным объектом, они не допускают туда владельцев и главных арендаторов. Юлия Протас харьковская предпринимательница

На видео Протас утверждает, что военнослужащие хамят владельцам здания, скрывают лица от камер и предлагают обращаться с возражениями в юридический отдел бригады. Женщине в ответ пришлось написать в полицию заявление о рейдерском захвате торгового центра.

ВС России нанесли удар по военной базе «Азова»

Утром 1 сентября ВС России провели массированную атаку по военным и энергетическим объектам Украины. Только в Харькове тогда прозвучало более десятка взрывов. По сообщению местного Telegram-канала «Харьков 1654», большинство ударов пришлось «в одно и то же место».

Запуск российского ракетного комплекса «Искандер» Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Близкий к российским военным Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что целью атаки в Харькове стала база азовцев: «Из того, что удавалось проанализировать (и верифицировать) за последнее время — девяточка "Искандеров" в честь третьей штурмовой [бригады] (и других формирований ВСУ) в Харькове, — это едва ли не самый массированный удар в пересчете на один объект».

Позднее военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в Telegram кадры последствий удара по расположению третьей ОШБр. По его словам, за месяц до атаки торговый комплекс был захвачен азовцами и превращен в пункт временной дислокации.

Протас столкнулась с травлей в социальных сетях

Вечером 1 сентября Протас сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что удалила обращение к командованию третьей ОШБр, потому что военнослужащие пошли с ней на контакт.

При этом после удара по базе «Азова» предпринимательница столкнулась с травлей в социальных сетях. По ее словам, неизвестные лица якобы отправили видео обращения «российским зет-помойкам».

Из нашей беды сегодня сделали что-то страшное. И люди, которые меня не знают, даже не смотрели эти видео, открыли охоту на меня. Горжусь вами, некоторые украинцы из моих социальных сетей, вы умеете заниматься буллингом! Юлия Протас харьковская предпринимательница

Женщина назвала обвинения в предательстве беспочвенными. Протас отметила, что не раскрывала в обращении значимой военной информации и с 2014 года поддерживает ВСУ. При этом предпринимательница не опровергла информацию о рейдерском захвате торгового центра военнослужащими «Азова».