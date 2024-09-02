Российские войска нанесли удар по военной базе третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной выходцами из отряда территориальный обороны «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Пункт временной дислокации боевиков находился в торговом центре (ТЦ) «Таргет» в Харькове.
За несколько недель до атаки местная предпринимательница Юлия Протас заявила, что азовцы организовали рейдерский захват торгового центра, видео ее обращения к военным публикует в Telegram издание «Страна.ua».
Произошел рейдерский захват торгового центра
Как следует из данных портала youcontrol.ua, Протас занимается предпринимательством в сфере аренды и управления недвижимостью в Харькове.
В опубликованном в социальных сетях видео женщина просит командование «Азова» прокомментировать «очень-очень нехорошую» ситуацию с участием военнослужащих бригады. По ее словам, бойцы третьей ОШБр без опознавательных знаков захватили помещения «Таргета», объявили торговый центр военным объектом и не допускают на его территорию собственников и арендаторов.
Военные, которые принадлежат к военной части А4638, которые называют себя третьей штурмовой [бригадой], захватили наш гражданский объект. Они называют себя охраной этого объекта, они назвали его военным объектом, они не допускают туда владельцев и главных арендаторов.
На видео Протас утверждает, что военнослужащие хамят владельцам здания, скрывают лица от камер и предлагают обращаться с возражениями в юридический отдел бригады. Женщине в ответ пришлось написать в полицию заявление о рейдерском захвате торгового центра.
ВС России нанесли удар по военной базе «Азова»
Утром 1 сентября ВС России провели массированную атаку по военным и энергетическим объектам Украины. Только в Харькове тогда прозвучало более десятка взрывов. По сообщению местного Telegram-канала «Харьков 1654», большинство ударов пришлось «в одно и то же место».
Близкий к российским военным Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что целью атаки в Харькове стала база азовцев: «Из того, что удавалось проанализировать (и верифицировать) за последнее время — девяточка "Искандеров" в честь третьей штурмовой [бригады] (и других формирований ВСУ) в Харькове, — это едва ли не самый массированный удар в пересчете на один объект».
Позднее военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в Telegram кадры последствий удара по расположению третьей ОШБр. По его словам, за месяц до атаки торговый комплекс был захвачен азовцами и превращен в пункт временной дислокации.
Протас столкнулась с травлей в социальных сетях
Вечером 1 сентября Протас сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что удалила обращение к командованию третьей ОШБр, потому что военнослужащие пошли с ней на контакт.
При этом после удара по базе «Азова» предпринимательница столкнулась с травлей в социальных сетях. По ее словам, неизвестные лица якобы отправили видео обращения «российским зет-помойкам».
Из нашей беды сегодня сделали что-то страшное. И люди, которые меня не знают, даже не смотрели эти видео, открыли охоту на меня. Горжусь вами, некоторые украинцы из моих социальных сетей, вы умеете заниматься буллингом!
Женщина назвала обвинения в предательстве беспочвенными. Протас отметила, что не раскрывала в обращении значимой военной информации и с 2014 года поддерживает ВСУ. При этом предпринимательница не опровергла информацию о рейдерском захвате торгового центра военнослужащими «Азова».