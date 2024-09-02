Захарова назвала судьбу арестованного США самолета президента Венесуэлы

Захарова: США будут возить Гуайдо на арестованном самолете Мадуро

США будут возить Хуана Гуайдо (бывший самопровозглашенный президент Венесуэлы — прим. «Ленты.ру») на арестованном самолете нынешнего главы государства Николаса Мадуро и выдавать за якобы лидера страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Если это подтвердится, то не исключаю, что затем американские "мистер Смиты" засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо номер 2, а потом начнут опять возить его по миру, выдавая за "президента Венесуэлы"», — посчитала она.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление Министерства юстиции США, в котором утверждается, что самолет Мадуро был «незаконно куплен за 13 миллионов долларов и арестован на основании нарушений экспортного контроля и законов о санкциях».

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Также один из анонимных источников из администрации президента США подчеркнул, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».