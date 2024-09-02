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11:27, 2 сентября 2024Мир

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

Захарова: Польша разжигает конфликт из-за заинтересованности в Западной Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Польша разжигает конфликт на Украине из-за заинтересованности в западных территориях страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответив на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет над Украиной, передает RTVI.

«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — заявила Захарова.

Ранее глава МИД Польши заявил, что граничащие с Украиной страны «обязаны» вопреки противодействию НАТО сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.

По данным Financial Times, Польша и Украина подписали соглашение о безопасности, в котором обязались изучить «возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши».

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      Елизавета Мытарева
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