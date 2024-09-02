Занимавшаяся дайвингом на острове в Индонезии туристка потеряла сознание и не выжила

Detik Bali: туристка отправилась на дайвинг на острове Нуса Пенида и не выжила

Австралийская туристка отправилась на дайвинг на индонезийском острове Нуса Пенида, который находится рядом с Бали, и не выжила. Об этом пишет местное издание Detik Bali.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 31 августа, у мыса Манта. 67-летняя Памела Филипп, которая до этого уже много раз занималась дайвингом, погружалась в воду с мужем и другими туристами. Примерно через восемь минут женщина почувствовала себя плохо, попыталась вернуться на лодку и во время подъема по трапу потеряла сознание. Экипаж оказал ей первую помощь, но спасти австралийку не удалось.

В апреле турист из Гонконга отправился нырять с аквалангом в Африке и не выжил. 50-летний мужчина потерял сознание во время дайвинга вместе с группой водолазов.