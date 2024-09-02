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04:10, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о способной пищать груди

Фото: Elena Belodedova / Shutterstock / Fotodom

Американская блогерша, звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кристина Ридер раскрыла необычное последствие увеличения груди. Об этом она рассказала в подкасте OnlyStans, выпуск которого доступен на YouTube.

«Я сделала себе грудь, и она способна издавать звуки», — заявила гостья подкаста. Она отметила, что из-за установки имплантатов ее грудь периодически пищит. По словам Ридер, это может произойти, если она сожмет грудь, определенным образом подвигает рукой или же нагнется.

«Иногда этот звук тихий, а иногда — громкий», — добавила модель OnlyFans. Она также сжала грудь и продемонстрировала, как та пищит. Ведущий подкаста в ответ указал, что этот звук напоминает ему о пищащих резиновых игрушках для собак.

Ридер добавила, что с подобным побочным эффектом могут сталкиваться и другие женщины, прибегнувшие к маммопластике.

Ранее канадская порноактриса Корина Кова, у которой из-за редкого заболевания неконтролируемо растет грудь, пожаловалась на проблемы из-за большого бюста. В частности, она заявила, что в юности сталкивалась с травлей из-за своей груди.

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      Олег Давыдов
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