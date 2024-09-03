3 сентября в России отмечают День победы над милитаристской Японией и День солидарности в борьбе с терроризмом. Православные верующие в этот день поминают преподобного Авраамия Смоленского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
В августе-сентябре 1945 года Красная армия нанесла сокрушительный разгром врагу в Маньчжурии, на Сахалине и Курилах. Эти бои внесли решающий вклад в капитуляцию Японии и завершение Второй мировой войны.
3 сентября 1945-го советские газеты напечатали обращение Иосифа Сталина, в котором говорилось об окончании войны с Японией. Именно к этой дате приурочен праздник.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Этот День был учрежден в связи с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 Беслана ушли из жизни 334 человека, среди которых было 186 детей.
День солидарности 3 сентября стал символом объединения государства и людей в борьбе с терроризмом. Традиционно в разных уголках страны сегодня проходят траурные мероприятия: памятные шествия и возложение цветов к монументам, посвященным жертвам террористических актов и сотрудникам силовых структур, пострадавшим при спасении заложников.
Шуфутинов день — День прощания
Шуфутинов день — шуточный праздник, который придумали пользователи российского интернета. Впервые песня «Третье сентября» прозвучала на сцене в 1993-м, а почти 20 лет спустя она стала мемом. По одной из версий, в 2011 году в сети завирусилось изображение популярного американского рэпера Рика Росса, подписанное строкой из песни Шуфутинского. Пользователи заметили сходство во внешности двух артистов, и вскоре одна шутка породила целую череду мемов, а песня «Третье сентября» превратилась в культурный феномен.
Какие еще праздники отмечают в России и других странах 3 сентября
- День рождения бюстгальтера
- День сорвавшихся с резьбы
- День открытия уникальности ДНК
- День гражданской авиации в Таджикистане
- День освобождения в Монако
Какой церковный праздник сегодня
День памяти преподобного Авраамия Смоленского
Согласно преданию, преподобный Авраамий Смоленский родился в XII веке в богатой семье. Родители, которые до него уже имели 12 дочерей, молили Бога о даровании наследника. Однако в будущем Авраамий не захотел жениться и проводить жизнь в миру — он раздал все свое имущество и принял подвиг юродства. Вскоре Авраамий поступил в обитель недалеко от Смоленска, где провел следующие 30 лет. В 1198 году его посвятили в сан пресвитера, и Авраамий оказался таким искусным проповедником, что послушать его собирались толпы мирян и духовных людей. Это вызвало зависть братии, так что из-за клеветы и гонений Авраамию запретили вести беседы с народом.
Однако даже после того, как святой перешел в другой монастырь, люди последовали за ним. Зависть к духовной силе Авраамия и народной любви снова привела к тому, что святого обвиняли в ереси и едва не лишили жизни. Когда святому вновь запретили проповедовать, в городе началась засуха, а местное население поразили разнообразные хвори. В отчаянии духовники обратились к Авраамию за помощью и попросили у него прощения. Святой молитвами отвел беду от народа, и с тех пор все относились к нему с уважением.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 сентября
- День памяти апостола от семидесяти Фаддея
- День памяти мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта
- День памяти священномученика Александра Елоховского
- День памяти преподобной Марфы Дивеевской (Милюковой)
Приметы на 3 сентября
- 3 сентября нельзя смотреть в глаза кареглазым людям — они, сами того не желая, могут отвести удачу.
- Не стоит сегодня носить вещи темных цветов, чтобы не привлечь конфликты в семью.
- К 3 сентября нужно собрать все яблоки на участке, иначе в следующем году яблони дадут мало плодов.
Кто родился 3 сентября
Сергей Довлатов (1941 — 1990)
Русский писатель и журналист Сергей Довлатов, творивший на территории СССР, стал более известным в эмиграции. Советские издания не печатали его прозу, поэтому с конца 1960-х он публиковался за рубежом и в самиздате. В конце 1970-х писатель уехал в Вену, а затем в США, там вышли его произведения «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона», «Заповедник» и другие. К середине 1980-х годов Довлатов добился большого успеха у читателей; помимо литературного труда, работал ведущим на радио.
Чарли Шин (59 лет)
Американский актер Чарли Шин стал известен благодаря ролям в телесериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Он также снимался в фильмах «Взвод», «Уолл Стрит», «За пределами закона» и многих других. Интересный факт: Чарли Шин учился в школе с Робертом Дауни-младшим, а его невеста Келли Престон бросила актера ради Джона Траволты.
Кто еще родился 3 сентября
- Хелависа (48 лет) — российская певица, солистка группы «Мельница»
- Лика Стар (52 года) — российская певица
- Марина Зудина (59 лет) — российская актриса
- Софья Толстая (1844 — 1919) — жена Льва Толстого