Беспилотник атаковал церковь в Белгородской области

Беспилотник атаковал церковь в белгородском селе Грузское

Беспилотник атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщили местные жители, передает издание Baza в Telegram-канале.

В результате случившегося там возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Власти Белгородской области официально информацию об атаке дрона не подтверждали.

До этого в Минобороны отчитались о том, что над Белгородской областью удалось уничтожить украинский беспилотник.

Еще раньше губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной атаке на Белгород. По его информации, удару подвергся детский сад «Львенок». В результате здание дошкольного учреждения было полностью разрушено. Никто из мирных жителей не пострадал.