Беспилотник атаковал церковь в Белгородской области

Беспилотник атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщили местные жители, передает издание Baza в Telegram-канале.
В результате случившегося там возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало.
Власти Белгородской области официально информацию об атаке дрона не подтверждали.
До этого в Минобороны отчитались о том, что над Белгородской областью удалось уничтожить украинский беспилотник.
Еще раньше губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной атаке на Белгород. По его информации, удару подвергся детский сад «Львенок». В результате здание дошкольного учреждения было полностью разрушено. Никто из мирных жителей не пострадал.