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08:16, 3 сентября 2024Россия

Беспилотник атаковал церковь в Белгородской области

Беспилотник атаковал церковь в белгородском селе Грузское

Фото: Globallookpress.com

Беспилотник атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщили местные жители, передает издание Baza в Telegram-канале.

В результате случившегося там возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Власти Белгородской области официально информацию об атаке дрона не подтверждали.

До этого в Минобороны отчитались о том, что над Белгородской областью удалось уничтожить украинский беспилотник.

Еще раньше губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной атаке на Белгород. По его информации, удару подвергся детский сад «Львенок». В результате здание дошкольного учреждения было полностью разрушено. Никто из мирных жителей не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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