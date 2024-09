Blue Origin завершит испытания New Glenn

Компания Blue Origin приступит к завершающим испытаниям ракеты New Glenn

Компания Blue Origin планирует приступить к завершающим предпусковым испытаниям новой тяжелой ракеты New Glenn. Об этом сообщает ArsTechnica.

В ходе тестов планируется выкатить вторую ступень носителя на стартовый комплекс № 36 во Флориде. Затем в течение одной — двух недель будет проведены статические огневые испытания ступени, предполагающие включение двух двигателей BE-3U.

В августе ArsTechnica сообщила, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) для первого пуска ракеты New Glenn.

New Glenn станет одной из самых грузоподъемных ракет в мире. На низкую околоземную орбиту носитель будет способен доставлять до 45 тонн. Первый пуск ракеты должен состояться в период с 13 по 21 октября.