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00:30, 4 сентября 2024Наука и техника

Экипаж корвета «Гремящий» провел учение по ПВО

МО: экипаж корвета «Гремящий» уничтожил цели на учении по ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипаж корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по противовоздушной обороне (ПВО) в Авачинском заливе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе отработки задач по предназначению в одном из районов Авачинского залива экипаж корабля отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ПВО корвета своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили воздушные цели в зоне досягаемости. В роли противника задействовали противолодочный самолет морской авиации ТОФ Ил-38.

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Корвет «Гремящий» проекта 20385 способен нести восемь крылатых ракет «Калибр-НК», «Оникс» или «Циркон». Также в арсенал корабля входит артиллерийская установка А-190. Для борьбы с воздушными целями корвет оснастили установками АК-630М калибра 30 миллиметров и зенитным ракетным комплексом «Редут».

В июне главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385 планируют передать флоту в 2026 году.

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      Даниил Иринин
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