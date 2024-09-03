Российский губернатор опубликовал кадры частично разрушенной церкви из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков опубликовал кадры из частично разрушенной из-за ВСУ церкви

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры частично разрушенной из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) церкви. Их он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно, что купол храма из-за удара ВСУ полностью обрушился. Внутри постройки разбросано большое число обломков, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания», — уточнил губернатор.

Об атаке дрона на церковь в Белгородской области стало известно утром во вторник, 3 сентября. Настоятель храма, предварительно, получил контузию. Церковь получила серьезные повреждения, так как беспилотники сбросили две кустарные бомбы, переделанные из 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя».