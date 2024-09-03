Появилась хронология атаки ВСУ на церковь в Белгородской области

Mash: два дрона ВСУ сбросили взрывчатку на церковь в белгородском селе Грузское

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали храм святителя Николая в селе Грузское Белгородской области. С устройств сбросили взрывчатку. Такая хронология событий появилась в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, настоятель церкви получил контузию. Как утверждает Mash, беспилотники сбросили две кустарные бомбы, переделанные из 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя».

Внутри церкви в этот момент находились прихожане и работники — всего примерно 10 человек. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

Об атаке на церковь в Грузском стало известно от местных жителей во вторник, 3 сентября.

Накануне Минобороны докладывало об уничтоженном над Белгородской областью украинском дроне. Тогда данных о пострадавших не поступало.