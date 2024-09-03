Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 3 сентября 2024Россия

Появилась хронология атаки ВСУ на церковь в Белгородской области

Mash: два дрона ВСУ сбросили взрывчатку на церковь в белгородском селе Грузское

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали храм святителя Николая в селе Грузское Белгородской области. С устройств сбросили взрывчатку. Такая хронология событий появилась в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, настоятель церкви получил контузию. Как утверждает Mash, беспилотники сбросили две кустарные бомбы, переделанные из 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя».

Внутри церкви в этот момент находились прихожане и работники — всего примерно 10 человек. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

Об атаке на церковь в Грузском стало известно от местных жителей во вторник, 3 сентября.

Накануне Минобороны докладывало об уничтоженном над Белгородской областью украинском дроне. Тогда данных о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не знали, где нас искать». ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, бойцам пришлось сдаться в плен

      Критики назвали фильм с российскими актерами претендентом на «Оскар»

      Россиянин переводил деньги для финансирования террористов и получил 12 лет

      Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию

      Стало известно о попадании российской авиабомбы по солдатам ВСУ в Харьковской области

      Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

      В МИД обвинили Запад в подлом отношении к народу Молдавии

      Появилась хронология атаки ВСУ на церковь в Белгородской области

      Поставки сжиженного газа в Европу упали до трехлетнего минимума

      Двое молодых россиян сожгли искусственные цветы на Вечном огне и попали под проверку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше