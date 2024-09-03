Госдеп высказался о визите Путина в Монголию

Госдеп: США понимают сложное положение Монголии и продолжат ее поддерживать

Госдеп отреагировал на визит российского президента Владимира Путина в Улан-Батор и заявил, что понимает сложное положение Монголии. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в США, Вашингтон считает важным, чтобы страна выполняла взятые на себя международные обязательства. «Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию», — высказался представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Он считает, что Монголия «как в сэндвиче зажата» между более крупными соседями. По мнению дипломата, власти Монголии должны «ясно донести до России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Ранее сообщалось, что российский лидер принял участие в памятных мероприятиях по случаю 85-летия битвы при Халхин-Голе и провел встречи с руководством Монголии.