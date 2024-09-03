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12:27, 3 сентября 2024Россия

В России высказались о возможности наступления на Днепропетровскую и Киевскую области

Депутат Чепа не исключил наступление РФ на Днепропетровскую и Киевскую области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия в любой момент может начать наступление хоть на Днепропетровскую, хоть на Киевскую область, если последует соответствующая команда, но пока ее нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Расширение зоны боевых действий он допустил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The Times сообщила о том, что Россия может начать наступление на Днепропетровскую область весной 2025 года. В публикации говорится, что Москва неизбежно возьмет Покровск и Часов Яр, которые станут плацдармом для создания угрозы для Днепропетровской области.

«Мы готовы к ведению переговоров на основании тех задач, которые озвучены президентом, в рамках которых и реализуется эта специальная военная операция, но киевский режим упорно делает все, чтобы срывать эти задачи. В том числе и террористический акт в Курской области направлен на это, а мы говорим, что затягивание начала переговоров на таких условиях лишь только усугубляет этот конфликт и может приводить к увеличению в том числе буферных зон, и в том числе речь может идти обо всем левобережье Днепра», — высказался депутат.

Если такие атаки беспилотников, как были два дня назад, будут продолжаться, то мы понимаем, что необходимость создания буферных зон все больше и больше будет расти. Поэтому и специалисты говорят о возможности увеличения этих буферных зон, потому что украинский режим ничего не делает для того, чтобы завершить этот конфликт, который сами же организовали

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как заявил президент России Владимир Путин, перед началом переговоров с Киевом необходимо стабилизировать обстановку в Курской области. По его словам, Москва всегда готова к диалогу.

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