Назван неочевидный признак проблем с желудком

Гастроэнтеролог Антюфеева: горечь во рту указывает на болезни кишечника

Присутствие горького привкуса во рту указывает на нарушения работы желудка и кишечника, считает врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. Неочевидный симптом заболевания она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Гастроэнтеролог отметила, что постоянное ощущение горечи во рту является признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой нижний пищеводный сфинктер не выполняет свои функции. По словам врача, со временем это заболевание может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем, например, воспаление пищевода, язву и предраковое состояние.

Антюфеева добавила, что нарушение работы ЖКТ — это не единственная причина горечи во рту. Этот же симптом появляется при кариесе и заболеваниях десен. В некоторых случаях он указывает на развитие диабета или кандидоз полости рта. Также возможными причинами врач назвала менопаузу, прием некоторых лекарств, беременность и повреждение нервов, затрагивающих работу вкусовых рецепторов.

Ранее терапевт, невролог Андрей Галкин рассказал о причинах появления неприятного запаха от тела. Он указал, что это может указывать на инфекции, серьезные болезни печени, почек или диабет.