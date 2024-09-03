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17:32, 3 сентября 2024Забота о себе

Назван неочевидный признак проблем с желудком

Гастроэнтеролог Антюфеева: горечь во рту указывает на болезни кишечника

Фото: PxHere

Присутствие горького привкуса во рту указывает на нарушения работы желудка и кишечника, считает врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. Неочевидный симптом заболевания она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Гастроэнтеролог отметила, что постоянное ощущение горечи во рту является признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой нижний пищеводный сфинктер не выполняет свои функции. По словам врача, со временем это заболевание может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем, например, воспаление пищевода, язву и предраковое состояние.

Антюфеева добавила, что нарушение работы ЖКТ — это не единственная причина горечи во рту. Этот же симптом появляется при кариесе и заболеваниях десен. В некоторых случаях он указывает на развитие диабета или кандидоз полости рта. Также возможными причинами врач назвала менопаузу, прием некоторых лекарств, беременность и повреждение нервов, затрагивающих работу вкусовых рецепторов.

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      Екатерина Улитина
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