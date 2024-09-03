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14:23, 3 сентября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка раскрыла отношение к трансгендерам в большом спорте

Фигуристка Бережная: трансгендеры вытесняют женщин из большого спорта
Елена Бережная

Елена Бережная. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Отношение к трансгендерам в большом спорте раскрыла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. Ее слова приводит «Ридус».

«Ты живешь спортом, ты посвящаешь ему все время и здоровье. И вдруг на соревнования выходит какой-то мальчик, объявивший себя девочкой, и побеждает. Он мальчик, а значит, априори сильнее. Зачем в таком случае женщинам профессионально заниматься спортом, если шансов на победу практически нет? Какой в этом смысл?» — сказала спортсменка.

По словам Бережной, если так будет продолжаться, женщины могут уйти из большого спорта. При этом она выразила надежду на то, что история с трансгендерами на соревнованиях не разовьется.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трансгендеры наносят непоправимый ущерб женскому спорту. «Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — сказал российский лидер.

50-летняя итальянская бегунья Валентина Петрилло стала первым трансгендером в истории Паралимпиады. Она не смогла выйти в финал в беге на 400 метров.

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      Александра Д Борисова
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