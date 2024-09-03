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07:03, 3 сентября 2024Ценности

Популярная модель похвасталась фигурой в купальнике

Популярная модель Зара Макдермотт похвасталась фигурой в купальнике
Зара МакДермотт

Зара МакДермотт. Фото: @zara_mcdermott

Звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт поделилась снимками с отдыха в Биаррице, Франция. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя популярная модель похвасталась фигурой в различных купальниках. Так, на одном из кадров она позировала в у моря в синем купальнике с глубоким декольте, а на другом — сидя на камне в черно-белом плавательном костюме. Кроме того, манекенщица сфотографировалась на шезлонге в бикини черного цвета.

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«Фотопленка этой недели», — подписала публикацию инфлюэнсер.

В мае Зара Макдермотт посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье.

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      Карина Черных
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