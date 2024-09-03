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16:12, 3 сентября 2024Экономика

Россиян напугали осенними аллергенами

Иммунолог Логина предупредила об аллергенах сорных трав и плесневых грибов

Фото: Unsplash

Осенью россиянам, склонным к аллергии, следует опасаться аллергенов сорных трав и плесневых грибов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач — иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Специалист отметила, что плесневые грибы обладают очень высокой аллергенной активностью. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уточнил, что аллергия особенно может развиваться при чередовании теплой и сухой погоды, когда грибы растут особенно активно.

«Бывает так, что параллельно с аллергией на грибки и пыльцу у человека может развиться перекрестная пищевая аллергия, она уже не будет связана с сезоном цветения, поэтому проявляется не сезонно, а круглый год», — сообщила Логина. Например, при аллергии на пыльцу березы в сочетании с пищевой у человека развивается реакция на косточковые фрукты: яблоки, груши, черешню, персики, абрикосы. При аллергии на пыльцу орешника все орехи могут вызывать аллергические реакции в любое время года.

Ранее заведующая амбулаторным отделением №1 Морозовской больницы Анастасия Константинова призвала аллергиков покинуть мегаполисы, чтобы избежать способных спровоцировать приступ триггеров.

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      Мария Черкасова
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