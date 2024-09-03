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12:13, 3 сентября 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом в зоне СВО украинском истребителе МиГ-29

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Помимо этого, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенных в США, и 37 беспилотных летательных аппаратов. Районы уничтожения воздушных целей и информацию о возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось сбить в Курской области украинский истребитель Су-27, который пытался сбросить авиабомбы, но был уничтожить. По неподтвержденной официально информации, летчики ВСУ собирались ударить по частично уцелевшему мосту через реку Сейм в селе Карыж.

Кроме того, 17 августа сообщалось, что в российские войска уничтожили бомбардировщик Су-24 и три вертолета на украинских аэродромах.

ЖЗЛ
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