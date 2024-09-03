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18:48, 3 сентября 2024Моя страна

Российский политик встретил сурков

Российский политик Динар Гильмутдинов встретил сурков-байбаков в Башкирии

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Российский политик и начальник УГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов встретил сурков. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Гильмутдинов разместил ролик, в котором снимает на телефон оказавшихся в башкирском поле животных. «В поездке в Бижбулякский район посчастливилось снова встретить старых знакомых — запоздавших со спячкой сурков-байбаков», — рассказал он.

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Политик подчеркнул, что активность сурков спадает к середине июля, однако ему посчастливилось встретить их в сентябре. «Сурок-байбак изображен и на гербе Бижбулякского района — больше всего их можно встретить именно здесь», — уточнил он.

В июле россияне встретили на дороге тигра. На кадрах было заметно, как проезжавшие на автомобиле снизили скорость, чтобы позволить хищнику скрыться. Водитель, в свою очередь, посигналил животному, чтобы спугнуть его.

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      Екатерина Ештокина
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