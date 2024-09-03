Стал известен покупатель квартиры юмориста-иноагента Шаца в Петербурге

Shot: квартиру Михаила Шаца в Петербурге купил бывший вице-губернатор Ленобласти

Квартиру покинувшего Россию юмориста и телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в Петербурге купил бывший вице-губернатор Ленинградской области. Новый владелец недвижимости стал известен Telegram-каналу Shot.

Речь идет о 53-летнем Георгии Богачеве, который в данный момент занимается строительным бизнесом — развивает базу отдыха «Илоранта» под Выборгом и является совладельцем трех фирм в Санкт-Петербурге, включая доли в логистической и риелторской компаниях, а также в гостиничном бизнесе. Пост вице-губернатора Ленобласти он занимал в период с 2012 по 2015 год. Уточняется, что сделка по покупке трехкомнатной квартиры на Моховой улице, ранее принадлежавшей Шацу, состоялась в марте 2024 года.

Между тем об успешной продаже жилья стало известно лишь в конце августа. Избавиться от недвижимости Шац собирался с 2023 года. Сначала он установил цену в 40 миллионов рублей, однако покупатель, готовый приобрести квартиру за такую сумму, не нашелся. В результате объект удалось продать за 33 миллиона рублей.

Кроме того, Шац решил избавиться от квартиры в Москве возле Патриарших прудов по хитрой схеме, переписав ее на родного брата.