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19:18, 3 сентября 2024Силовые структуры

Угрожавший пистолетом россиянин поставил школьников на колени и отнял деньги

Полиция задержала россиянина, угрожавшего школьникам пневматическим пистолетом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ленинградской области задержали 18-летнего россиянина, подозреваемого в вымогательстве у несовершеннолетних. Об этом во вторник, 3 сентября,сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 сентября задержанный вместе с неустановленными пока следствием сообщниками напал во Всеволожском районе на двух школьников 14 и 12 лет. Угрожая им пистолетом, он поставил подростков на колени и потребовал отдать 7500 рублей. Позже злоумышленника задержали полицейские, выяснилось, что пистолет был пневматическим, решается вопрос об аресте подозреваемого и о помещении его в СИЗО.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Ведется поиск сообщников задержанного.

2 мая в Республике Дагестан было завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских подростков, обвиняемых в вымогательстве денег у односельчанина за видео с его избиением.

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      Владимир Седов
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