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04:29, 3 сентября 2024Силовые структуры

В деле о некачественных бронежилетах для Минобороны появились новые фигуранты

ТАСС: по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны проходят 9 фигурантов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму два миллиарда рублей появились четыре новых фигуранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Викторе Астапенко, Александре Ермакове, Вячеславе Портянникове и Сергее Семенихине, обвиняемых в даче взятки и посредничестве в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России. 2 сентября Басманный суд Москвы оставил их под арестом до 3 декабря.

Таким образом, по делу проходят уже девять человек.

Также по делу о мошенничестве в крупном размере были арестованы гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.

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      Марина Совина
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