В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья

В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки

В деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму два миллиарда рублей появилась статья о даче взятки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что дело о даче и посредничестве в даче взятки объединили с расследованием хищения денег при реализации госконтракта. Подозреваемыми в посредничестве значатся Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.

Ранее по делу о мошенничестве в крупном размере были арестованы гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Позднее в деле появились четыре новых фигуранта.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, которые не отвечают принятым нормативам.