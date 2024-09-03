В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

Константинов: решение Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным

Решение генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Созданная при государственном совете Крыма рабочая группа признала незаконным решение о передаче Крыма Украине 1954 года, обозначив его юридически ничтожным и преступным. Выявлены, обоснованы и доказаны грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР», — сказал Константинов.

Он отметил, что передача полуострова стала «вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. Глава государства отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.