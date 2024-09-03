Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:34, 3 сентября 2024Россия

В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

Константинов: решение Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Решение генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Созданная при государственном совете Крыма рабочая группа признала незаконным решение о передаче Крыма Украине 1954 года, обозначив его юридически ничтожным и преступным. Выявлены, обоснованы и доказаны грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР», — сказал Константинов.

Он отметил, что передача полуострова стала «вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. Глава государства отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

      Назван список блюд для гостей ВЭФ

      Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

      Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

      В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

      Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

      В Госдуме предложили создать тюрьму для террористов за полярным кругом

      Посол России обвинил США в огромных жертвах из-за «проекта Украина»

      В России озвучили будущее США в случае эскалации конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше