Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 3 сентября 2024Россия

В России 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса

В Нефтекамске 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В городе Нефтекамск в Башкирии 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, россиянка нажала кнопку аварийного выхода и выскочила из салона. Водитель сначала не обратила внимание на произошедшее. Она остановилась только из-за шума, проверила двери и поехала дальше. По словам сотрудницы, никто из пассажиров не сказал ей о выпрыгнувшей школьнице.

Пострадавшую с тяжелыми травмами забрала скорая в нейрохирургию. Очевидцы отметили, что в момент случившегося она была трезва.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьники искупались в фонтане залившей автобус воды. Транспортное средство протекло во время дождя. На видео из соцсетей было заметно, как фонтан воды бил прямо из-под сиденья. Вокруг него собрались несколько школьников, которые смеялись и трогали воду.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина

      ВС России нанесли удар по Полтавскому военному институту связи

      Бизнес в России стал искать альтернативные методы финансирования

      Стало известно о крушении пропавшего с радаров в России вертолета Ми-8

      Школьный автобус в Китае насмерть задавил 11 человек

      В России 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса

      Россиянин напал на школьников из-за прически и попал на видео

      Украинский паралимпиец оскорбил чемпиона из России

      В России выросли продажи одного вида автомобилей

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенном виде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше