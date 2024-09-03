В России 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса

В Нефтекамске 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса

В городе Нефтекамск в Башкирии 17-летняя лицеистка пропустила остановку и выпрыгнула из автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, россиянка нажала кнопку аварийного выхода и выскочила из салона. Водитель сначала не обратила внимание на произошедшее. Она остановилась только из-за шума, проверила двери и поехала дальше. По словам сотрудницы, никто из пассажиров не сказал ей о выпрыгнувшей школьнице.

Пострадавшую с тяжелыми травмами забрала скорая в нейрохирургию. Очевидцы отметили, что в момент случившегося она была трезва.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьники искупались в фонтане залившей автобус воды. Транспортное средство протекло во время дождя. На видео из соцсетей было заметно, как фонтан воды бил прямо из-под сиденья. Вокруг него собрались несколько школьников, которые смеялись и трогали воду.