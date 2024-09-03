В России выросли продажи одного вида автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковушек выросли на 35 процентов

В последнем месяце лета продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 35 процентов в годовом выражении и составили 146,4 тысячи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

Всего за восемь месяцев в России продали 1 миллион 173 тысячи 614 новых автомобилей. Это на 52 процента превысило показатели аналогичного периода 2023 года. Рынок новых автомобилей местного производства преодолел отметку в 516 тысяч. Таким образом, результаты января-августа прошлого года превышены на 32 процента.

Также отмечается, что совокупные продажи по всем категориям (легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам) выросли на 25 процентов.

С января по июль 2024 года в России больше чем на 55 процентов выросло производство легковых автомобилей. За семь месяцев выпущена 391 тысяча машин.

Есть прогнозы, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж новых легковушек могут достичь уровня в 1,45 миллиона единиц.